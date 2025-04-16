Советник шефа Пентагона отправлен в отпуск из-за расследования утечки информации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Советник шефа Пентагона Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск на фоне расследования утечки информации, передает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.

Согласно публикации, направленного в административный отпуск Колдуэлла во вторник "выдворили" из здания Пентагона сотрудники охраны.

По словам источников, это связано с "расследованием несанкционированного раскрытия информации министерства", однако они не уточнили, о каком именно расследовании идет речь.

Агентство обращает внимание, что Колдуэлл был указан министром обороны Питом Хегсетом в качестве координатора в чате в мессенджере Signal, где высокопоставленные американские чиновники, включая самого Хегсета, обсуждали планы ударов по йеменским хуситам, что вызвало скандал.

В конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.