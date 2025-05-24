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ЕС обсуждает идею отключения более 20 банков от SWIFT в рамках санкций против РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от SWIFT (...), а также - о снижении "потолка" цен на нефть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также среди предложений - санкции в отношении газопроводов "Северный поток".

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"Потолок" цен на нефть из России, который в настоящее время установлен на отметке в $60 баррель предлагается снизить до $45 за баррель.

Bloomberg поясняет, что ограничить цены на нефть предлагается на уровне G7, а это потребует согласия со стороны США.

Как подчеркивает агентство, "Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу этих планов".

В сообщении отмечается, что санкции ЕС принимаются в случае согласия всех стран-членов, и потому итоговый вариант санкций может отличаться от обсуждаемых сейчас вариантов.

ЕС Евросоюз РФ SWIFT
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