ЕК может во вторник представить предложения по 18-му пакету санкций против РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, как ожидается, позже во вторник выступит с предложениями по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщает издание The Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно собеседникам издания, в него войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

Кроме того, источники отмечают, что предложение ЕК включает санкции в отношении еще ряда российских банков и судов, перевозящих нефть из РФ.

После того, как ЕК озвучит предложения, их обсудят все страны-члены ЕС. Для одобрения этих мер необходима единогласная поддержка всех членов блока.

Согласно изданию, источники рассчитывают достичь соглашения по новому пакету до конца июля.

Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ в конце мая.