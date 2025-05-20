Каллас верит в эффективность обсуждаемого снижения "потолка" цен на нефть из России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что наибольший эффект в оказании давления на Россию могут иметь меры на энергетическом рынке, в частности, снижение "потолка" цен на нефть из России.

"Я полагаю, что наиболее важное (для будущего, 18-го, пакета санкций ЕС - ИФ) - это понизить для России "потолок" цен на нефть", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам в ответ на просьбу назвать ограничительные меры, которые могли бы наиболее ощутимо отразиться на российской экономике.

По ее словам, энергоносители - это "важный источник доходов России", который питает ее экономику, и Евросоюзу нужно "осуществить определенное давление в области энергоресурсов".

В ответ на уточняющий вопрос она сказала, что не может назвать сроки принятия 18-го пакета санкций, так как их подготовка проходит в условиях "интенсивных дебатов", трудно "спрогнозировать время, которое на это понадобится".

"Но если государства-члены хотят быстрее направить (России - ИФ) сильный сигнал, оказать давление (...), то надо двигаться вперед", - добавила высокий представитель по иностранным делам.

Ранее 20 мая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что Брюссель планирует обсуждать инициативу снижения потолка цен на российскую нефть со странами G7.