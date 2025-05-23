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Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии 23 мая начнут консультации со странами Евросоюза о введении санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждаться будет возможность запрета трубопроводов, которые идут по дну Балтийского моря. Таким образом, как отмечает агентство, ЕС приближается к тому, чтобы принять решение по включению "Северного потока 2", соединяющего Россию и Германию, в новый санкционный пакет.

По данным собеседников агентства, члены ЕК "примут к сведению последние события, связанные с переговорами, нацеленными на то, чтобы положить конец военным действиям на Украине".

Ранее представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер, говоря о 18-м пакете санкций против России, заявила, что руководство ЕС уже высказывалось о возможности санкций против газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", о внесении в санкционные списки дополнительных нефтеналивных судов, снижении потолка цен на российскую нефть.

Пресс-секретарь ЕК Паула Пинью заявила, что идея главы ЕК о введении санкций ЕС в отношении консорциума Nord Stream 2 направлена на недопущение каких-либо инвестиций в этот проект.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году. Но власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В России по факту возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах был диверсией.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.

Nord Stream 2 Еврокомиссия Евросоюз Газпром Северный поток 2 Германия
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