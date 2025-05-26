Поиск

Кандидат в президенты Южной Кореи хочет строить отношения с РФ с учетом национальных интересов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Южной Кореи от Демократической партии Ли Чжэ Мен заявил, что в случае избрания главой государства будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы своей страны.

"Отношения между Южной Кореей и Россией будем рассматривать с точки зрения приоритетности национальных интересов, будем способствовать восстановлению Украины и проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и нашего бизнеса", - сказал он, освещая в соцсетях свою внешнюю политику страны.

По его словам, украинский конфликт, а также связи между Вашингтоном и Москвой "вступили в новую стадию", что требует использования Сеулом "прагматичной дипломатии".

Ли Чжэ Мен, говоря о безопасности полуострова, сказал, что ядерными угрозами Северной Кореи "больше нельзя пренебрегать".

"Чтобы добиться существенного прогресса в достижении мира на Корейском полуострове и урегулировании северокорейской ядерной проблемы, буду тесно координировать свои действия с нашим союзником, Соединенными Штатами, и развивать многоуровневое сотрудничество с международным сообществом", - сказал он.

Кроме того, кандидат в президенты обещал "укрепить готовность вооруженных сил противостоять "асимметричным" угрозам Северной Кореи, продвигая расширенную систему сдерживания между Южной Кореей и США".

Одновременно он заявил, что будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном, восстановив межкорейские линии связи, которые были разорваны при предыдущей администрации, и к диалогу и обмену мнениями с Севером, которые "находят отклик" у народа.

Кандидат в президенты назвал Пекин "важным торговым партнером", который оказывает влияние на безопасность на Корейском полуострове.

"Я буду стабильно поддерживать отношения между Южной Кореей и Китаем, которые достигли худшей точки при прошлой администрации", - сказал он.

Южнокорейское правительство в апреле официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов после импичмента экс-главы государства Юн Сок Еля.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре прошлого года.

Южная Корея Ли Чжэ Мен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 мая

Более 10 человек госпитализированы после стрельбы в США

Трамп заявил, что слова Зеленского создают Украине проблемы

Президент США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по ядерной проблеме

Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля

Трамп рассматривает введение новых санкций против России

Трамп рассматривает введение новых санкций против России
Военная операция на Украине

Военные заявили о ночном массированном ударе по военным объектам Украины

Трамп потребовал от Гарварда опубликовать данные об иностранных студентах

Трамп потребовал от Гарварда опубликовать данные об иностранных студентах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 мая

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2271 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });