Кандидат в президенты Южной Кореи хочет строить отношения с РФ с учетом национальных интересов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Южной Кореи от Демократической партии Ли Чжэ Мен заявил, что в случае избрания главой государства будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы своей страны.

"Отношения между Южной Кореей и Россией будем рассматривать с точки зрения приоритетности национальных интересов, будем способствовать восстановлению Украины и проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и нашего бизнеса", - сказал он, освещая в соцсетях свою внешнюю политику страны.

По его словам, украинский конфликт, а также связи между Вашингтоном и Москвой "вступили в новую стадию", что требует использования Сеулом "прагматичной дипломатии".

Ли Чжэ Мен, говоря о безопасности полуострова, сказал, что ядерными угрозами Северной Кореи "больше нельзя пренебрегать".

"Чтобы добиться существенного прогресса в достижении мира на Корейском полуострове и урегулировании северокорейской ядерной проблемы, буду тесно координировать свои действия с нашим союзником, Соединенными Штатами, и развивать многоуровневое сотрудничество с международным сообществом", - сказал он.

Кроме того, кандидат в президенты обещал "укрепить готовность вооруженных сил противостоять "асимметричным" угрозам Северной Кореи, продвигая расширенную систему сдерживания между Южной Кореей и США".

Одновременно он заявил, что будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном, восстановив межкорейские линии связи, которые были разорваны при предыдущей администрации, и к диалогу и обмену мнениями с Севером, которые "находят отклик" у народа.

Кандидат в президенты назвал Пекин "важным торговым партнером", который оказывает влияние на безопасность на Корейском полуострове.

"Я буду стабильно поддерживать отношения между Южной Кореей и Китаем, которые достигли худшей точки при прошлой администрации", - сказал он.

Южнокорейское правительство в апреле официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов после импичмента экс-главы государства Юн Сок Еля.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре прошлого года.