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Выборы президента Южной Кореи пройдут 3 июня

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи во вторник официально утвердило 3 июня как дату проведения президентских выборов после импичмента экс-главы государства Юн Сок Еля, сообщает "Ренхап".

Правительство также объявило 3 июня временным государственным праздником.

Национальная избирательная комиссия начала досрочную регистрацию кандидатов.

Законодательство Республики Корея требует, чтобы государственный служащий, баллотирующийся на пост президента, подал в отставку как минимум за 30 дней до выборов.

Как сообщает "Ренхап", министр труда Ким Мун Су, который, согласно различным опросам общественного мнения, лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты от консервативного блока, собирается подать в отставку позже во вторник.

После ухода со своего поста в кабинете министров Ким Мун Су планирует начать полномасштабную подготовку к президентским выборам, отмечает агентство.

Кандидаты на пост президента должны зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая.

Новоизбранный президент вступит в должность сразу после оглашения результатов выборов.

Конституционный суд Южной Кореи в минувшую пятницу поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре прошлого года.

Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы.

Южная Корея президент выборы
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