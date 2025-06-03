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В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Южной Корее явка на на президентских выборах достигла 71,5%, сообщает агентство "Рёнхап".

По данным Национальной избирательной комиссии Южной Кореи, из 44,39 млн избирателей по всей стране 31,73 млн проголосовали к 16:00 по местному времени (10:00 по Москве). При этом учтены избиратели, которые голосовали досрочно или за рубежом, на судах и по открепительным удостоверениям

Досрочно проголосовали 34,74% избирателей.

По данным агентства, нынешняя явка является самой высокой за всю историю президентских выборов в Южной Корее.

Голосование началось в 6:00 вторника (00:00 по Москве) на 14 295 избирательных участках по всей стране. Оно закончится в 20:00 по местному времени (14:00 по Москве).

Первые результаты голосования ожидаются сразу после закрытия участков. Новый президент вступит в должность после оглашения финальных результатов голосования, это должно произойти 4 июня.

Кандидатами в президенты являются Ли Чжэ Мен от оппозиционной Демократической партии, Ким Мун Су от правящей партии "Сила народа", Ли Джун Сок от "Партии новых реформ" и Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии, а также независимые кандидаты - бывший премьер-министр (2015-2017 годы) и и.о. президента (2016-2017 годы) Хван Гёан и бизнесмен Сон Джин Хо.

По данным опросов, фаворитом считается Ли Чжэ Мен, вторым наиболее популярным кандидатом - Ким Мун Су. На прошлой неделе агентство "Ренхап" приводило данные, согласно которым за Ли Чжэ Мена голоса готовы отдать 49,2% избирателей, за Ким Мун Су - 36,8%. Третьим по популярности является Ли Джун Сок, получивший 10,3%.

В стране проводятся выборы в связи с импичментом бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил президента от власти после его попытки ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

После этого южнокорейское правительство официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов.

Южная Корея
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