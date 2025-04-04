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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Еля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Южной Кореи в пятницу поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре, сообщает "Ренхап".

Приговор был зачитан исполняющим обязанности главы суда Мун Хен Бэ и вступил в силу немедленно.

Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы. Ожидается, что они состоятся 3 июня.

Юн Сок Ель отрицает все обвинения.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.

Юн Сок Ель Южная Корея
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