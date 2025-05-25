Голосование на всеобщих выборах стартовало в Венесуэле

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в Венесуэле в 06:00 местного времени (13:00 по Москве), 21,4 млн гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит выбрать в воскресенье 285 депутатов Национальной ассамблеи и 260 представителей законодательных советов штатов.

Кроме того, избирают и губернаторов всех штатов страны.

Агентство EFE отмечает, что внимание большинства наблюдателей приковано к региону Эссекибо (Гайана), за присоединение которого к Венесуэле на правах штата Гайана-Эсекиба высказалось большинство участников референдума, который состоялся в Венесуэле в 2023 году. В этом регионе планируется избрать венесуэльского губернатора, семь членов местного законодательного совета и восемь депутатов Национальной ассамблеи.

По словам заместителя главы Национального избирательного совета страны Карлоса Кинтеро, в стране будут открыты 15 тыс. избирательных участков.

Всего в выборах участвуют 6,7 тыс. кандидатов от 54 политических объединений, 36 партий выдвинули кандидатов в Национальную ассамблею.

В связи с проведением выборов на период с 00:01 местного времени в пятницу (07:01 по Москве) до 23:59 местного времени в понедельник (06:59 по Москве вторника) в стране введены усиленные меры контроля на наземных, воздушных и морских границах, запрещены массовые выступления, а также передвижение тяжелого транспорта.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что на охране общественного порядка в период выборов задействованы 412 тыс. военнослужащих. Они будут размещены не только на избирательных участках и местах складирования бюллетеней, но и на стратегических объектах, в частности, принадлежащих Национальной электроэнергетической корпорации.