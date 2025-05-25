Президент Гайаны заявил, что не даст Венесуэле проводить выборы в регионе Эссекибо

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что страна готова встать на защиту каждой пяди своей территории - так он прокомментировал намерение властей Венесуэлы провести выборы в регионе Эссекибо, находящемся на границе двух стран.

"Я знаю, наши войска размещены на границах, они сталкиваются с разными вызовами", - приводят в воскресенье его слова гайанские СМИ.

"Там (в Венесуэле) происходит мошенничество, и это явное нарушение международного права, международного порядка и демократических норм, и мы осуждаем это (планы проведения выборов в Эссекибо). Международное сообщество также выступило с осуждением этого", - сказал Ирфаан Али.

"Гайана признает права всех народов и призывает Венесуэлу признать права Гайаны, суверенитет Гайаны и территориальную целостность Гайаны", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в рамках всеобщих выборов, которые стартовали в Венесуэле в воскресенье, в регионе Эссекибо планируется избрать венесуэльского губернатора, семь членов местного законодательного совета и восемь депутатов Национальной ассамблеи.

В 2023 году в Венесуэле прошел общенациональный референдум, большинство участников которого высказались за присоединение региона Эссекибо к Венесуэле на правах штата Гайана-Эсекиба.

Кризис вокруг Эссекибо

Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Венесуэла всегда считала его своим, поскольку в период колониального правления этот регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы. В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне.

Венесуэла же считает, что сейчас единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

Кризис вокруг Эссекибо обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.