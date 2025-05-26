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ЕС отказался от консультаций по иску РФ в ВТО о пограничном корректирующем углеродном механизме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЕС отказался от консультаций по иску России во Всемирную торговую организацию по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ), говорится в заявлении ЕС, опубликованном на сайте ВТО.

ЕС в своем заявлении отметил, что в условиях конфликта на Украине "консультации, запрошенные РФ, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению рассматриваемого вопроса", и до окончания конфликта не будет проводить консультации с РФ по этой теме.

Как сообщалось, Россия в мае направила запрос в ВТО о проведении консультаций с ЕС по вопросу ПКУМ ЕС.

"Несмотря на санкционные меры ЕС, ПКУМ затрагивает интересы российских производителей, в том числе на рынках третьих стран, поскольку распространяется на всю цепочку производства соответствующих товаров", - комментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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"По мнению российской стороны, ПКУМ, предусматривающий в том числе взимание дополнительных сборов в связи с импортом в ЕС отдельных товаров третьих стран, существенно ограничивает доступ на рынок ЕС. Используя этот механизм, ЕС пытается переложить на другие государства проблемы, вызванные их экономической политикой, и сейчас ПКУМ для них - неконкурентный способ сохранить рынок. Через ПКУМ Брюссель борется не с изменением климата, а с проблемой переноса европейских производств в третьи страны", - говорилось в сообщении Минэкономразвития РФ.

В соответствии с правилами ВТО, подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, и в случае если в течение 60 дней консультации ни к чему не приведут, то можно инициировать создание панели арбитров (теперь после официального отказа ЕС от консультаций 60 дней ждать не нужно). При этом есть возможность заблокировать созыв панели при первой подачи заявления, но в случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически.

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей аналогичной продукции. Пошлины на ввоз углеродоемких товаров в ЕС - цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода - будут вводиться с 2026 года.

ЕС ВТО РФ
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