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Решетников сообщил об интересе участников ВТО к спору России с ЕС об углеродном регулировании

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Участники Всемирной торговой организации проявляют большой интерес к спору России с Евросоюзом относительно пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ, CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Такой оценкой поделился в интервью "Интерфаксу" министр экономического развития Максим Решетников.

"К нашему спору присоединились более 20 стран, включая Бразилию, Индию, США, Японию. Учитывая тот негативный долгосрочный эффект, который новое регулирование ЕС будет иметь на международную торговлю и усилия в первую очередь развивающихся стран по борьбе с изменениями климата, спор уже вызвал повышенное внимание со стороны всех членов организации. Интерес к нему сопоставим с таким знаковым событием как спор против США в связи с их пошлинами 2018 году на сталь и алюминий, которые были введены под предлогом нацбезопасности", - сказал он.

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей аналогичной продукции. Взимание пошлин в рамках ПКУМ действует с 2026 года и на первом этапе охватывает цемент, сталь, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород. Предполагается, что в дальнейшем этот перечень будет расширяться.

Спор с ЕС относительно пограничного корректирующего углеродного механизма Россия инициировала в 2025 году, обратившись в ВТО с запросом о проведении консультаций с ЕС по вопросу ПКУМ, что стало первым этапом подачи иска.

В мае 2026 года Евросоюз от проведения консультаций отказался, мотивировав это тем, что в условиях конфликта на Украине "консультации, запрошенные Россией, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению рассматриваемого вопроса". В июле 2026 года Россия обратилась в ВТО с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора о ПКУМ. При первом рассмотрении запрос России был отклонен из-за возражений ЕС, но в сентябре 2026 года после второго обращения России третейская группа все-таки была создана.

Как ранее поясняло Минэкономразвития, по мнению России, ПКУМ нарушает ряд базовых правил Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), среди которых: режим наибольшего благоприятствования (статья I ГАТТ), уровень связывания таможенных пошлин и иных сборов (статья II ГАТТ), запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта (статья XI ГАТТ), национальный режим (статья III ГАТТ), транспарентность (статья Х ГАТТ), а также соглашения о процедурах импортного лицензирования.

Кроме того, механизм предоставления дополнительных бесплатных квот на выбросы отдельным отраслям ЕС, которые, как считает европейская сторона, подвержены риску "утечек парниковых выбросов", в рамках системы ЕС по торговле квотами на выбросы представляет собой запрещенную субсидию в понимании соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам.

Также Минэкономразвития отмечало, что, несмотря на санкционные ограничения со стороны ЕС, ПКУМ затрагивает интересы российских производителей, в том числе на рынках третьих стран, поскольку распространяется на всю цепочку производства соответствующих товаров.

Максим Решетников Минэкономразвития Евросоюз ВТО ПКУМ
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