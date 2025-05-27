Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Кит Келлог Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил, что Женева могла бы стать местом для проведения следующих переговоров России и Украины.

"Мы хотели бы организовать их в Ватикане, и были довольно настроены на то, но россияне не захотели ехать туда (...) так что я думаю - Женеву можно выбрать следующим местом для переговоров", - приводит The Washington Post слова Келлога.

Он добавил, что Россия пока что не представила проект меморандума по мирному урегулированию украинского кризиса.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выражал надежду, что разрабатываемый российский меморандум о мирном соглашении с Украиной позволит добиться прогресса на переговорах.

Турецкая газета "Хюрриет" ранее сообщала, что глава МИД Турции Хакан Фидан, посещающий Москву 25 - 27 мая, во время встреч с российскими представителями подчеркнул готовность Анкары продолжить играть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции. "Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой.