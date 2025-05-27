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Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины
Кит Келлог
Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил, что Женева могла бы стать местом для проведения следующих переговоров России и Украины.

"Мы хотели бы организовать их в Ватикане, и были довольно настроены на то, но россияне не захотели ехать туда (...) так что я думаю - Женеву можно выбрать следующим местом для переговоров", - приводит The Washington Post слова Келлога.

Он добавил, что Россия пока что не представила проект меморандума по мирному урегулированию украинского кризиса.

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На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выражал надежду, что разрабатываемый российский меморандум о мирном соглашении с Украиной позволит добиться прогресса на переговорах.

Турецкая газета "Хюрриет" ранее сообщала, что глава МИД Турции Хакан Фидан, посещающий Москву 25 - 27 мая, во время встреч с российскими представителями подчеркнул готовность Анкары продолжить играть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции. "Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой.

Женева США Украина Кит Келлог
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