В Кремле не определили место и время нового раунда переговоров с Украиной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - К новому раунду российско-украинских переговоров нужно подготовиться, пока нет понимания относительно их продолжения и возможного места их проведения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По продолжению переговорного процесса и по месту проведения (переговоров) пока понимания нет", - ответил он на вопрос журналистов, должен ли новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройти в Турции,

"Нужно подготовиться к следующему раунду. Пока об этом говорить преждевременно", - отметил он.

Песков заявил, что Россия признательна Турции "за идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров".

Прямые переговоры между делегациями России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая.