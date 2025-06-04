Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV

Папа Римский Лев XIV Фото: Simone Risoluti via Vatican Pool/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV, в частности, они обсудили украинское урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины", - говорится в сообщении.

В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России "информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших". "Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками", - отмечается в сообщении.

"Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что Путин "обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории". "Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", - говорится в сообщении.

"В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви - выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине", - сообщили в пресс-службе.

В ходе разговора, как сообщает пресс-служба, Путин еще раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии. "С обеих сторон отмечен большой личный вклад папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом", - говорится в сообщении.

"Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также - в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе.

По просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла Путин передал папе Римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении, сообщили в пресс-службе, отметив, что "понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами".

"Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты", - отметили в пресс-службе Кремля.

Папа Лев XIV ранее предлагал Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что Ватикан будет менее элегантным местом переговоров, чем Стамбул.