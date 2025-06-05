Поиск

Индонезия задумалась о покупке у Китая истребителей J-10

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китай предложил Индонезии купить у него многоцелевые истребители J-10, сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Индонезии Донни Эрмавана Тауфанто,

"Это пока всего лишь предложение", - сказал Тауфанто.

По его словам, в Джакарте сейчас изучают, соответствуют ли эти самолеты, широко используемые китайскими ВВС, требованиям, предъявляемым индонезийскими военными, и можно ли интегрировать истребители в Национальную армию Индонезии.

Китай сделал это предложение представителям индонезийских ВВС, когда они посещали в Китай. По словам замминистра, Джакарта пока не направляла команду для проведения технической экспертизы J-10.

"Мы не связаны каким-либо альянсом, так что мы можем приобретать оружие у любой страны, включая Китай", - подытожил Тауфанто.

Bloomberg напоминает, что Индонезия ранее закупала у КНР боеприпасы и системы слежения, но не истребители. Также Джакарта играла роль в разработке Южной Кореей истребителя KF-21, выражала интерес в отношении планов Турции создать истребитель пятого поколения. Также Индонезия может вернуться к планам закупок американских истребителей F-15EX.

J-10 - многоцелевой истребитель с одним двигателем, разработанный компанией Avic Chengdu Aircraft Co Ltd. В 2022 году Пакистан ввел в строй истребители J-10C, что рассматривалось как ответ на приобретение Индией французских истребителей Dassault Rafale. Ряд СМИ сообщал, что Пакистан использовал J-10 в ходе обмена ударами с Индией в минувшем мае. Это было первое применение J-10 в бою.

Индонезия Китай J-10 Донни Эрмаван Тауфанто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });