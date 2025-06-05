Индонезия задумалась о покупке у Китая истребителей J-10

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китай предложил Индонезии купить у него многоцелевые истребители J-10, сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Индонезии Донни Эрмавана Тауфанто,

"Это пока всего лишь предложение", - сказал Тауфанто.

По его словам, в Джакарте сейчас изучают, соответствуют ли эти самолеты, широко используемые китайскими ВВС, требованиям, предъявляемым индонезийскими военными, и можно ли интегрировать истребители в Национальную армию Индонезии.

Китай сделал это предложение представителям индонезийских ВВС, когда они посещали в Китай. По словам замминистра, Джакарта пока не направляла команду для проведения технической экспертизы J-10.

"Мы не связаны каким-либо альянсом, так что мы можем приобретать оружие у любой страны, включая Китай", - подытожил Тауфанто.

Bloomberg напоминает, что Индонезия ранее закупала у КНР боеприпасы и системы слежения, но не истребители. Также Джакарта играла роль в разработке Южной Кореей истребителя KF-21, выражала интерес в отношении планов Турции создать истребитель пятого поколения. Также Индонезия может вернуться к планам закупок американских истребителей F-15EX.

J-10 - многоцелевой истребитель с одним двигателем, разработанный компанией Avic Chengdu Aircraft Co Ltd. В 2022 году Пакистан ввел в строй истребители J-10C, что рассматривалось как ответ на приобретение Индией французских истребителей Dassault Rafale. Ряд СМИ сообщал, что Пакистан использовал J-10 в ходе обмена ударами с Индией в минувшем мае. Это было первое применение J-10 в бою.