В канцелярии Нетаньяху опровергли статью NYT о планах Израиля нанести удары по Ирану

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвали "фейковыми новостями" публикацию The New York Times о готовности Израиля нанести удары по ядерным объектам Ирана даже в случае заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Ynet.

"Фейковые новости", - отреагировали в канцелярии на статью газеты, не уточнив, какие именно детали не соответствуют действительности.

NYT со ссылкой на источники сообщила, что израильские чиновники оповестили американских коллег о том, что Нетаньяху может отдать приказ о нанесении удара по Ирану даже в случае успешного дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы с США. По данным источников издания, Израиль рассматривает вариант развития событий, когда Израилю для борьбы против Ирана придется обходиться без военной поддержки США.

По словам многих людей, ознакомленных с данным вопросом, после апрельской встречи в Белом доме с Трампом, Нетаньяху приказал сотрудникам национальной безопасности Израиля продолжать подготовку к удару по Ирану, в том числе готовить менее масштабные операции, которые будет возможно провести без участия США, пишет газета.

Израиль объясняет свои планы по нанесению ударов опасениями, что Иран может использовать обогащенный уран для создания ядерного оружия. По словам двух человек, знакомых с обсуждениями, израильские чиновники вскоре после визита Трампа на Ближний Восток сообщили его администрации, что ведут подготовку к атакам на ядерные объекты Ирана. Полученные США разведданные также свидетельствуют о ведущейся подготовке Израиля к удару по Ирану, отмечает NYT.

Ранее Трамп заявлял, что хотел бы заключить с Тегераном сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.

Пятый раунд непрямых переговоров США и Ирана прошел 23 мая в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что ее ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Так, Иран не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.