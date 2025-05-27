Трамп призвал Нетаньяху не повредить переговорам США и Ирана

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег его от каких-либо действий, которые могут поставить переговоры США и Ирана по ядерной сделке, сообщает Axios со ссылкой на источник в Белом доме и собеседника, знакомого с темой.

Речь идет о телефонной беседе 22 мая.

По словам чиновника Белого дома, Трамп сказал Нетаньяху, что не хочет никаких помех на пути к дипломатическому решению проблемы с Ираном, пока он пытается найти это решение. Президент США также сказал, что "другая опция" остается на столе, но сначала он хочет проверить, возможно ли дипломатическое решение.

В офисе Нетаньяху отказались от комментариев.

По данным Axios, в американской администрации в последние недели росло беспокойство, что Израиль может атаковать объекты иранской ядерной программы или пойти на иные шаги, которые повредят диалогу. Некоторые американские чиновники опасались, что Израиль готов пойти на силовую акцию и без одобрения Вашингтона. Один из собеседников издания объяснил, что в Израиле полагают: благоприятное время для боевой операции вскоре может закончиться.

Неназванный представитель израильских властей заявил Axios, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноем 25 мая встретилась в Иерусалиме с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и также передала послание Трампа с требованием избегать шагов, мешающих дипломатии. Ноем уточнила, что Трамп не хочет вести переговоры с Ираном неделями и месяцами; она сказала Нетаньяху, что США надо "дать неделю".

В понедельник в Вашингтон для переговоров по Ирану прибыли министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер и глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа. С ним провели встречу вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие официальные лица.

Пятый раунд переговоров США и Ирана прошел в Риме 23 мая. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме. "Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - сказал Трамп.

По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.