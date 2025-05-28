Трамп объяснил отсутствие санкций против РФ расчетом на урегулирование конфликта РФ и Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине, заявил в среду президент Дональд Трамп.

"Единственная причина – это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.



