Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

Президент США подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп Фото: AP/TASS

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье.

По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что, "безусловно", раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.