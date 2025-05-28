В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Заявления президента США Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина свидетельствуют о том, что главу Белого дома недостаточно информируют о реальном положении дел в российско-украинском конфликте, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Много чего Трамп говорит. Мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, но во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот выложил в своем телеграм-канале.

В частности, отметил Ушаков, Трампа "не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов".

"Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем, причем не до конца понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК", - добавил он.