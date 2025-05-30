В Госдепе заявили, что говорить о полном выводе войск США из Сирии пока рано

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - США пока что не собираются в полном составе выводить войска из Сирии, заявил региональным СМИ представитель Госдепа Майкл Митчелл.

"По-прежнему, еще слишком рано говорить о полном выводе", - приводит газета "Хюрриет" слова Митчелла.

Он отметил, что США хотят начать новый этап в отношениях с Дамаском, и назвал "историческим днем" прибытие в Дамаск накануне посланника США по Сирии Томаса Баррака, также занимающего должность американского посла в Анкаре.

"Это ясный сигнал Белого дома, что администрация США хочет возвестить о новой эре партнерства и сотрудничества с Сирией", - разъяснил он.

По словам Митчелла, планируемое исключение Сирии из государств-спонсоров терроризма позволит улучшить американо-сирийские связи, однако до полной нормализации отношений предстоит еще предпринять "так много шагов".

В середине апреля The New York Times сообщила, что США начали сокращать численность своего воинского контингента в Сирии. "Военные закрывают три из восьми своих оперативных баз на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2 тыс. до 1,4 тыс.", - написало издание, ссылаясь на двух американских чиновников.

По словам источников, через 60 дней американское командование оценит, следует ли продолжать сокращение. Как сообщил один из чиновников, американское командование войсками рекомендовало "оставить в Сирии не менее 500 американских военных".