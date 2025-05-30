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Китай готов возобновить импорт морепродуктов из Японии, остановленный после "Фукусимы"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пекин согласился согласовать с Токио условия для возобновления импорта японских морепродуктов, от которого Китай отказался после старта сброса воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японские власти.

"Обе страны договорились о технических требованиях для возобновления экспорта морепродуктов в Китай", - приводит агентство слова главного секретаря кабинета министров Есимасы Хаяси.

В свою очередь, в китайской таможенной службе заявили, что удалось добиться "значительного прогресса" в переговорах с Японией на уровне экспертов, которые проходили в среду в Пекине.

Источник, знакомый с ситуацией, заявили "Киодо", что в скором времени китайские власти должны будут опубликовать официальное уведомление о смягчении запрета, действовавшего с 2023 года. После этого откроется регистрация для японских предприятий, занимающихся морепродуктами.

Япония в августе 2023 года начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1". В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Решение Токио вызвало недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной промышленности, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.

Китай Фукусима-1 Япония
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