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РФ сохранит запрет на поставки рыбы из Японии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - РФ сохраняет запрет на поставки рыбы из Японии, проверяет ее безопасность в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в Санкт-Петербурге в среду.

"По "Фукусиме". Мы следим в основном за (безопасностью - ИФ) рыбы. Японцы воду проверяют, говорят, что все нормально. Мы проверяем рыбу, пока безопасно, но все равно из Японии (рыбу - ИФ) не берем", - сказал он.

По его словам, Россельхознадзор действует по принципу – добиться безопасности и соблюдать предосторожность. "В мерах предосторожности мы действуем так", - сказал он.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В августе прошлого года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.

Российские суда промысел в этом районе не ведут, сообщало ранее Росрыболовство.

Россельхознадзор Япония Фукусима-1
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