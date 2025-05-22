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Frontex откроет центр управления в Эстонии близ границы с Россией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Агентство пограничной и береговой охраны Евросоюза Frontex откроет в Эстонии в приграничном с Россией городе Нарва-Йыэсуу центр управления, деятельность которого будет охватывать всю восточную границу ЕС и НАТО, сообщило эстонское МВД.

"Я рад сообщить, что Frontex скоро откроет в Нарва-Йыэсуу центр управления, зона действия которого охватывает всю восточную границу ЕС и НАТО", - заявил через пресс-службу глава министерства Игорь Таро.

Операционный центр Frontex стран Северной Европы и Балтии будет управлять всеми операциями в регионе из Эстонии.

"Для Эстонии это означает большую безопасность, так как сюда прибудет больше пограничников, снаряжения и техники, например самолеты и корабли. Немаловажно и то, что Центр будет работать непосредственно у границы Европейского союза, где сотрудничество предоставляет партнерам опыт борьбы с трансграничными рисками и знакомство с принципами деятельности Эстонии" - объяснил генеральный директор департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

Он отметил, что уже сейчас около полусотни пограничников Frontex вместе с эстонскими коллегами ежедневно занимаются охраной сухопутной границы Эстонии и патрулированием по пограничной реке Нарва.

Как ожидается, Frontex будет активно взаимодействовать со здешней Академией внутренней безопасности, которая является академией - партнером Frontex и здесь будет осуществляться совместная подготовка пограничных кадров.

Frontex Евросоюз НАТО МВД Нарва Эстония Игорь Таро
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