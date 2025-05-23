Молдавская Energocom назначена поставщиком газа в страну вместо "дочки" Газпрома

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (ANRE) Молдавии решил назначить госкомпанию Energocom поставщиком газа конечным потребителям с обязательствами по оказанию общественных услуг сроком на три года, сообщило ANRE.

Ранее функции поставщика газа конечным потребителям в качестве общественных услуг выполняло ОАО "Молдовагаз", в котором "Газпром" контролирует более 63% акций.

Решение принято на открытом заседании совета директоров ANRE в соответствии с молдавским законом "О природном газе".

"Решение принято в контексте риска того, что АО "Молдовагаз" больше не сможет обеспечивать обязательства по оказанию государственных услуг после 31 июля 2025 года из-за несоблюдения требования законодательства о разделении деятельности по поставкам и транспортировке природного газа, - говорится в пресс-релизе. - ANRE назначило нового поставщика государственных услуг для защиты потребителей природного газа".

Для обеспечения бесперебойности поставок природного газа примерно 830 тысяч бытовых потребителей и предприятий малого бизнеса ANRE ранее организовало конкурсную процедуру по выбору нового поставщика. "Только две компании проявили интерес, и одна из них была дисквалифицирована из-за несоответствия критериям отбора. (...) процедура была отменена, и ANRE напрямую назначило поставщика в соответствии с правовой базой", - поясняется в сообщении.

ANRE отмечает, что назначение Energocom в качестве поставщика объясняется тем, что компания работает на рынке природного газа в Молдавии, имеет один из самых высоких оборотов в секторе (более 7 млрд леев в 2024 году), функционально и юридически отделена от любой другой деятельности, не связанной с торговлей и поставками природного газа и имеет необходимые источники для поставки необходимого количества природного газа.

"Energocom будет осуществлять поставки природного газа конечным потребителям на регулируемых условиях, по установленным, прозрачным и недискриминационным параметрам качества. Компания также обеспечит предоставление последней инстанции для потребителей, оставшихся без поставщика по объективным причинам", - говорится в сообщении.

В начале недели ANRE сообщало, что после 31 июля этого года Energocom может стать основным поставщиком газа потребителям Молдавии вместо АО "Молдовагаз", которое после этой даты может лишиться лицензии на поставку газа конечным потребителям.

Соответствующее решение ANRE приняло в рамках ранее объявленной процедуры отбора поставщиков природного газа с учетом недавнего решения регулятора ускорить процедуру отделения ГТС от "Молдовагаза". Новый срок - до 31 июля 2025 года - значительно ближе изначально запланированного (30 сентября 2026 года).

С 2019 года Energocom обеспечивал безопасность поставок природного газа в Молдавии в чрезвычайных ситуациях в соответствии с постановлениями правительства. По этим причинам основная деятельность Energocom была сосредоточена на торговле природным газом.

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.

По данным "Молдовагаза", в Молдавии объем потребления природного газа в 2024 году составил 790 млн кубометров против 657,2 млн кубометров в 2023 году. В отопительный сезон потребление газа составляет 130-140 млн кубометров в месяц.

Минэнерго Молдавии накануне сообщило, что Energocom начала заключение долгосрочных контрактов на поставку газа в правобережную Молдавию на 2025-2026 газовый год. Ранее госкомпания сообщала, что у нее имеются рамочные договоры купли-продажи природного газа (EFET), заключенные с Trafigura Trading (Europe) Sarl, Trafigura Nat Gas Limited, SNGN Romgaz SA, PGNiG Supply & Trading GmbH, OMV Petrom SA, Engie SA и другими компаниями.