Вице-премьер Госсовета КНР заявил о существенном прогрессе на переговорах с США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - О достижении конкретных положительных результатов на торговых переговорах с США в Женеве заявил глава китайской делегации заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн.

"Китайско-американские экономические и торговые переговоры на высоком уровне были откровенными, глубокими и конструктивными, достигнуты важный консенсус и существенный прогресс", - приводит Минкоммерции КНР заявление Хэ Лифэна журналистам.

Он добавил, что стороны договорились о создании китайско-американского механизма экономических и торговых консультаций.

В сообщении ведомства говорится, что вице-премьер обратил внимание на то, что "благодаря совместным усилиям Китая и Соединенных Штатов переговоры были плодотворными, и был сделан важный шаг к урегулированию разногласий путем равноправного диалога и консультаций, что заложило основу и создало условия для дальнейшего преодоления разногласий и углубления сотрудничества".

Минкоммерции подчеркнуло, что "Китай готов к решению проблем на основе принципов равноправия".

Итоговое совместное заявление участников переговоров, как ожидается, будет обнародовано в понедельник, когда стороны "завершат согласование соответствующих деталей".

Министр финансов США Скотт Бессент также увидел прогресс на женевских переговорах, о чем сообщил накануне в воскресенье Белый дом.

"Я рад сообщить, что США и Китай добились существенного прогресса в очень важных торговых переговорах", - приводит слова Бессента пресс-служба Белого дома.