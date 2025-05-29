План США по Газе предполагает 60 дней перемирия и освобождение 10 заложников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новое разработанное США соглашение по решению кризиса в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников в Газе, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источник.

"По словам израильского официального лица, новое предложение от спецпосланника США Стива Уиткоффа предусматривает освобождение 10 человек, которых держат в заложниках в Газе, и возвращение на родину 18 тел погибших заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня", - пишет The Times of Israel.

Кроме того, согласно этому плану, ООН возобновит поставку гуманитарной помощи палестинцам.

При этом в тексте документа "не содержится обещания Израиля закончить войну", отмечает источник.

Накануне издание The Jerusalem Post сообщало, что движение ХАМАС достигло соглашения с Уиткоффом по условиям прекращения огня в секторе Газа. Издание отмечало, что соглашение предусматривает освобождение "10 израильских заложников и выдачу тел скончавшихся в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах".

Сообщалось, что ХАМАС ожидает ответа израильской стороны.