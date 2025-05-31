Уиткофф назвал неприемлемыми условия ХАМАС для перемирия в секторе Газа

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сформулированные палестинским движением ХАМАС условия для 60-дневного перемирия с Израилем в секторе Газа - неприемлемые, заявил в субботу вечером спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Это совершенно неприемлемо и станет лишь шагом назад", - приводит его слова The Times of Israel.

Уиткофф призвал ХАМАС принять подготовленные им условия для перемирия. "Это единственный способ добиться 60-дневного перемирия в ближайшие дни (...). Тогда мы сможем наладить переговорный процесс, в ходе которого честно попытаемся договориться о бессрочном перемирии", - добавил спецпосланник.

Издание поясняет со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо, что ХАМАС внес существенные изменения в первоначальную версию предложений Уиткоффа. Среди прочего в палестинском движении предлагали ряд мер, которые затруднили бы возобновление Израилем боевых действий после 60-дневного перемирия. Если бы предложения группировки были приняты, итоговый срок перемирия мог достигнуть семи лет.

Ранее в субботу ХАМАС передало Уиткоффу предложения по новому перемирию с Израилем.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит очередную масштабную сухопутную операцию против палестинских военизированных группировок. Израильские власти предупреждали, что цель военных - полностью занять сектор Газа, если не удастся договориться об урегулировании конфликта.