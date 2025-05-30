Глава Минобороны Израиля потребовал от ХАМАС принять предложения Уиткоффа по заложникам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац в пятницу заявил, что движение ХАМАС либо примет предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по заложникам и перемирию в Газе, либо подвергнется уничтожению.

"Убийцы из ХАМАС должны теперь выбрать: принять условия "сделки Уиткоффа" для освобождения заложников или быть уничтоженными", - приводит The Times of Israel выдержки из заявления Каца.

В то же время он напомнил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию в секторе Газа, при этом эвакуируя населения из зон боевых действий. Кац пояснил, что после зачистки конкретной территории от вражеских бойцов "ЦАХАЛ устранит все угрозы по модели, опробованной в Рафахе" и продолжит удерживать территорию.

Ранее в ХАМАС заявили, что обсуждают с другими палестинскими группами наработки Уиткоффа.

В свою очередь постпред Катара при ООН Алия Аль Тани завила, что Доха активно работает с США и Египтом для завершения боевых действий в секторе Газе и "прекращения гуманитарной катастрофы в Газе".

В четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Израиль согласился с предложением Уиткоффа. Она отметила, что не знает о позиции ХАМАС.

Вместе с тем Axios со ссылкой на источник передавал, что ХАМАС не устраивают предложения от спецпосланника президента США. Тем не менее, источник уточнил, что руководство движения еще не отвергло проект.

Ряд арабских СМИ информировал, что речь идет о перемирии на 60 дней и освобождении десяти живых израильских заложников, а также об обсуждении возможности введения режима постоянного прекращения огня.