ХАМАС передал Уиткоффу свой вариант условий перемирия в Газе

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС передало спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу предложения по новому перемирию с Израилем в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

По информации издания, часть условий ХАМАС соответствует сформулированным ранее предложениям Уиткоффа. Так, движение согласно в обмен на 60-дневное перемирие освободить 10 заложников. Однако если предложение США предусматривало освобождение этих людей в два этапа - на первый и седьмой день перемирия, то в ХАМАС настаивают на более плавном процессе.

Кроме того, ХАМАС настаивает, чтобы в договоренности о перемирии были параметры, которые затруднили бы возобновление Израилем боевых действий после завершения перемирия.

Армия обороны Израиля проводит сейчас очередную масштабную сухопутную операцию против палестинских военизированных группировок. Израильские власти предупреждали, что цель военных - полностью занять сектор Газа, если не удастся договориться об урегулировании конфликта.