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В ХАМАС недовольны предложением Уиткоффа по урегулированию в Газе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Группировку ХАМАС не устраивают предложения по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, которые направил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источник.

"В ХАМАС не испытывают счастья от новых предложений Уиткоффа", - написал журналист Axios Барак Равид в социальной сети X. Они служат интересам Израиля, заявил мне источник, добавил Равид.

По словам источника, в предложениях нет ясных гарантий США, что временное прекращение огня станет постоянным; что, если переговоры продлятся больше 60 дней, перемирие также будет действовать, а Израиль не нарушит его.

Источник уточнил, что руководство ХАМАС еще не отвергло проект, но разочаровано им.

По данным Axios, в свою очередь у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сложилась позитивная реакция в отношение наработок Уиткоффа.

"В четверг Нетаньяху сказал семьям заложников, что Израиль готов двигаться к соглашению по заложникам и перемирию в Газе на основе нового плана Уиткоффа, заявил мне человек, присутствовавший на встрече", - отметил Равид в соцсети X.

Однако, добавил журналист, неназванный высокопоставленный представитель израильских властей сообщил ему, что по оценкам израильской разведки, ХАМАС отвергнет предложение Уиткоффа.

Ранее в четверг агентство ЭФЭ передавало, что ХАМАС изучает новые предложения по перемирию в секторе Газа и урегулированию ситуации с заложниками, переданные спецпосланником США.

Ряд арабских СМИ информировал, что речь идет о перемирии на 60 дней и освобождении десяти израильских заложников, а также об обсуждении возможности введения режима постоянного прекращения огня.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС Стив Уиткофф
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