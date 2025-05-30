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Трамп уверен, что урегулирует с Си Цзиньпином торговые проблемы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется обсудить торговые договоренности между Вашингтоном и Пекином напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином, так как, по его мнению, многие из них были нарушены.

"Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции в пятницу.

"Они действительно нарушили значительную часть договоренностей, которые мы заключили. Если вы читали мое сообщение полностью, то там я подчеркнул, что с моей стороны было очень любезно помочь им справиться с их проблемами, с беспорядком в их бизнесе", - добавил Трамп.

Речь шла о сообщении, в котором Трамп обвинил китайские власти в нарушении торговых договоренностей, заключенных с США в Женеве. "Я заключил с Китаем быструю сделку, чтобы спасти его от потенциально очень плохой ситуации (...). Плохие новости в том, что Китай (...) полностью нарушил это соглашение с США. Вот что ты получаешь за то, что пытаешься быть хорошим человеком!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social ранее в пятницу.

Ранее CNN со ссылкой на двух чиновников Белого дома информировал, что администрация Трампа и китайские чиновники обсуждают проведение разговора Трампа и Си Цзиньпина.

Собеседники телеканала объяснили, что в настоящий момент Трамп не рассматривает вариант вернуть пошлины в размере 145% на китайские товары, если Пекин, с точки зрения Белого дома, продолжит нарушать договоренности по торговле с США.

Однако советники по экономической тематике заявили президенту, что есть и другие средства "навредить Китаю". Одна из главных мер, которую сейчас изучают в администрации, состоит в введении экспортного контроля в отношении китайских товаров.

Дональд Трамп Китай США Си Цзиньпин
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