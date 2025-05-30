США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

Фото: Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти США и Китая ведут переговоры для организации возможного телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с целью дать новый стимул диалогу по торговой проблематике, передает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"Два высокопоставленных сотрудника Белого дома заявили CNN, что администрация Трампа и китайские чиновники обсуждают проведение разговора Трампа и Си Цзиньпина", - информирует телеканал.

"В Белом доме полагают, что разговор - необходимый следующий шаг для оживления торговых переговоров", - отмечает CNN.

Источники объяснили, что в данный момент Трамп не рассматривает вариант вернуть пошлины в 145% на китайские товары, если Пекин, с точки зрения Белого дома, продолжит нарушать договоренности по торговли с США.

Однако советники по экономической тематике заявили президенту, что есть и другие средства "навредить Китаю". Одна из главных мер, которую сейчас изучают в администрации, состоит в введении экспортного контроля в отношении китайских товаров.

В пятницу Трамп обвинил китайские власти в нарушении заключенных с США в Женеве торговых договоренностей. "Я заключил с Китаем быструю сделку, чтобы спасти его от потенциально очень плохой ситуации (...). Плохие новости в том, что Китай (...) полностью нарушил это соглашение с США. Вот что ты получаешь за то, что пытаешься быть хорошим человеком!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.

Ранее в мае в Швейцарии состоялись две встречи американской и китайской сторон в рамках торговых переговоров. Итоги первого раунда переговоров Трамп оценил положительно. По его словам, был "достигнут большой прогресс", стороны "в дружественной, но конструктивной манере" договорились о перезагрузке отношений.