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Глава Пентагона призвал партнеров США в Азии готовиться на случай противостояния с КНР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Страны Азии, поддерживающие партнерские отношения с США, должны увеличивать расходы на оборону, чтобы быть готовыми на случай противостояния с Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе должны усиливать собственные возможности в сфере обороны", - цитирует в субботу The Guardian выдержки из выступления Хегсета на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Нужно ясно понимать, что Пекин явно готовится на случай, если ему будет нужно применить силу для изменения баланса в Индо-Тихоокеанском регионе (...). Нет причин смягчать риторику по этому вопросу. Китай - это реальная угроза, с которой, возможно, мы вот-вот столкнемся", - добавил министр обороны США.

Хегсет подчеркнул, что США добиваются от европейских союзников увеличения расходов на оборону, чтобы те смогли самостоятельно решать проблемы в сфере безопасности в своем регионе. По его словам. азиатским партнерам США нужно пойти по тому же пути.

"Сдерживание соперников - недешевое удовольствие", - сказал он.

При этом он заверил, что США не стремятся к конфликту с Китаем. "Однако мы не позволим, чтобы нас вытеснили из ключевого для нас региона", - подытожил глава Пентагона.

Китай США Пентагон Пит Хегсет Азия
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