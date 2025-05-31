Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава (в центре) Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Представители Японии и США договорились встретиться еще раз для обсуждения пошлин перед саммитом G7, который должен пройти 15-17 июня в Канаде.

После встречи в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава сообщил, что они планируют провести еще один раунд переговоров перед саммитом "Большой семерки" в середине июня.

Позиция Токио, требующего от США отменить все дополнительные тарифы на японский импорт, не изменилась, отметил Акадзава.

"Если это условие будет выполнено, мы, возможно, сможем договориться, но если нет, то достичь соглашения будет сложно", - заявил японский министр.

По его словам, после четвертого раунда переговоров был достигнут определенный прогресс.

В пятницу Акадзава провел переговоры в Вашингтоне, которые продолжались около двух часов.

Как сообщили в Минфине США, Бессент и Акадзава продолжили откровенные и конструктивные дискуссии. В ходе встречи министр финансов США подчеркнул важность совместной работы "для решения вопросов экономической безопасности и других вопросов, представляющих взаимный интерес".

Бессент также подтвердил "прочные двусторонние отношения" между двумя странами.

Накануне переговоров премьер-министр Японии Сигэру Исиба поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Исибы, он и Трамп согласились, что нужно добиться взаимовыгодного сотрудничества на переговорах по пошлинам; но в детали премьер вдаваться не стал. Он сказал, что также обсуждалось наращивание двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономической безопасности.

Размер новых пошлин со стороны США для Японии составил 24%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%. Но помимо того, в Токио хотят, чтобы США пересмотрели и пошлины в 25% на автомобили.