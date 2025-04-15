Администрация США определилась с приоритетами в области торговых переговоров после введения пошлин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент рассматривает Великобританию, Австралию, Южную Корею, Индию и Японию в качестве приоритетных партнеров для заключения новых торговых сделок после введения президентом Дональдом Трампом новых ввозных тарифов, сообщила The Wall Street Journal.

"Бессент сообщил союзникам, что эти страны являются одними из его главных целей, и он поддерживает связь с официальными лицами каждой из них" - пишет издание, ссылаясь на источники.

Так, для переговоров с Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром в среду в Вашингтон должен приехать министр экономики Японии Ресей Акадзава, пишет газета. Она в то же время предупреждает, что, "как ожидается, они будут предварительными и могут не привести к немедленному заключению сделки".

К тому же японский премьер Сигэру Исиба в понедельник заявил, что его страна не пойдет на уступки ради быстрого завершения переговоров.