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Запуск корабля Blue Origin с туристами отменен перед стартом из-за непогоды

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового корабля New Shepard с коммерческим экипажем в составе шести туристов в суборбитальный полет, планировавшийся в субботу, в последний момент был отменен из-за сильного ветра, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа NS-33 входят член совета директоров некоммерческой организации "Природа вне политики" Элли Кюнер и ее супруг, председатель совета директоров компании Building and Land Technology Карл Кюнер, филантроп и бывший глава транспортных компаний Леланд Ларсон, бизнесмен Фредди Рескиньо-младший, юристы Оволаби Салис и Джим Ситкин.

Запуск New Shepard предполагалось осуществить со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Москве). Полет должен был продолжиться около 10-11 минут.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено 12 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 64 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.

США Blue Origin New Shepard
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