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Израильские власти обещают продолжить военную операцию против ХАМАС

В ХАМАС заверяют, что не отвергали идеи спецпосланника США о перемирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израиль будет продолжать военную операцию в секторе Газа, так как не считает разумными выдвинутые ХАМАС условия для перемирия, заявили в субботу вечером в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Израиль продолжит усилия по освобождению заложников и по нанесению поражения ХАМАС", - отмечается в заявлении канцелярии, выдержки из которого приводят израильские СМИ.

В израильском правительстве заявили, что предложения ХАМАС "недопустимы и затрудняют процесс урегулирования".

В свою очередь, высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что не отвергал идеи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по перемирию. По данным западных СМИ, Наим заявил, что, по мнению руководителей ХАМАС, в провале переговоров виновен Израиль, выдвинувший требования, которые в группировке по определению принять не могли.

Кроме того, Наим назвал несправедливой и произраильской позицию Уиткоффа.

Ранее Уиткофф заявил, что сформулированные палестинским движением ХАМАС условия для 60-дневного перемирия с Израилем в секторе Газа - неприемлемые.

Газета The Times of Israel писала со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо, что ХАМАС внес существенные изменения в первоначальную версию предложений Уиткоффа. Среди прочего в палестинском движении предлагали ряд мер, которые затруднили бы возобновление Израилем боевых действий после 60-дневного перемирия. Если бы предложения группировки были приняты, итоговый срок перемирия мог достигнуть семи лет.

Ранее в субботу ХАМАС передало Уиткоффу предложения по новому перемирию с Израилем в секторе Газа.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит очередную масштабную сухопутную операцию против палестинских военизированных группировок. Израильские власти предупреждали, что цель военных - полностью занять сектор Газа, если не удастся договориться об урегулировании конфликта.

Израиль сектор Газа ХАМАС операция
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