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Глава МИД Ирана призвал Гросси предостеречь страны Европы от политизации работы МАГАТЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в ходе телефонного разговора, что нельзя позволить европейским странам использовать деятельность агентства в личных целях и против Тегерана.

"Министр иностранных дел Ирана призвал шефа МАГАТЭ в преддверии заседания Совета управляющих предупредить европейских участников о недопустимости политизации работы агентства. Он отметил, что Тегеран даст ответ на любые враждебные действия", - сообщает агентство Mehr.

Аракчи призвал Гросси напомнить на заседании Совета управляющих, которое пройдет на следующей неделе, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ. Министр подчеркнул, что вся активность Ирана в ядерной сфере проходит под надзором агентства и с соблюдением Соглашения о гарантиях МАГАТЭ.

Аракчи и Гросси обсуждали переговорный процесс по проблеме ядерной программы Ирана, возможность смягчения санкций против Тегерана и недавний доклад МАГАТЭ по иранскому атому.

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Накануне западные СМИ передавали со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что, хотя Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в отношении атомной программы, по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне. В частности, в докладе говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

Кроме того, МАГАТЭ сообщает, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у страны по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.

Иранский МИД и Организация по атомной энергии Ирана выразили протест в связи с докладом. В Тегеране отметили, что доклад составили в политических целях и под давлением.

Иран Аббас Аракчи МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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