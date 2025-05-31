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Глава иранского МИД уверен, что США не вправе требовать отказа от обогащения урана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона не должна на переговорах с Ираном добиваться полного отказа Тегерана от обогащения урана, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Когда они говорят, что у нас не должно быть объектов для обогащения урана, то это - попытка доминирования. Они говорят, что обеспокоены. Однако может ли сам факт такого беспокойства лишать иранский народ возможности обогащать уран? Нет, такой вариант недопустим для Ирана", - приводят иранские СМИ слова министра.

В миреВ МИД Ирана отметили, что Тегеран и Вашингтон еще далеки от соглашения по атомуЧитать подробнее

"У них нет права, просто потому что они обеспокоены, лишать иранский народ вещей, на которые тот имеет право", - добавил Аракчи.

При этом он вновь подчеркнул, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием.

"Если их проблема - это опасения, связанные с ядерным оружием, то тогда да - мы тоже считаем, что такое оружие - это недопустимо", - сказал Аракчи.

Иран и США провели несколько раундов переговоров по иранской ядерной проблеме. Найти устраивающее обе стороны решения пока не удалось.

Аббас Аракчи Иран США Тегеран
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