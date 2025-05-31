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СМИ узнали о недовольстве в МАГАТЭ тем, как Иран сотрудничает по атому

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в том, что касается атомной программы, однако по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад этого агентства.

"В то время, как Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по рутинным вопросам (...), по многим темам его сотрудничество с агентством нельзя назвать удовлетворительным", - отмечается в документе.

В частности, в нем говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

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Кроме того, МАГАТЭ сообщает, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у Ирана по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу призвал Тегеран "срочно наладить в полной мере сотрудничество с МАГАТЭ".

СМИ отмечают, что публикация таких данных об иранской ядерной программе сейчас особенно важна, так как появилась на фоне переговоров Ирана и США по атому.

Администрация Дональда Трампа опасается, что иранская сторона может стремиться получить ядерное оружие. В Тегеране же заявляют, что программа - исключительно мирная. Пока что стороны не смогли согласовать устраивающее их соглашение.

Трамп неоднократно заявлял, что если не сможет прийти к договоренностям с Ираном, то не исключает применение против него силы.

Иран МАГАТЭ
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