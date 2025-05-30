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Президент США уверен в возможности достижения ядерной сделки с Ираном

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение ядерной сделки с Ираном.

"Я полагаю, мы очень близки к заключению сделки по атому с Ираном", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Ранее Трамп заявлял, что доволен ходом переговоров с Тегераном по иранской ядерной проблеме.

"У нас все идет хорошо с Ираном", - говорил он.

Трамп подчеркивал, что ему нужно, чтобы на иранских ядерных объектах проводились инспекции. "Нужны инспекции, никакого доверия. Я никому не доверяю", - сказал он.

Пятый раунд непрямых переговоров США и Ирана состоялся на прошлой неделе в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что ее ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Так, Иран не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

В администрации Трампа, со своей стороны, опасаются, что Иран может под видом мирной ядерной программы работать над созданием ядерного оружия.

Дональд Трамп Иран США
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