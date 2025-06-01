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Минздрав Ливана сообщил об одном погибшем от удара Израиля по югу страны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Минздраве Ливана сообщили о гибели человека в провинции Эн-Набатия в результате удара Израиля, передает в воскресенье Al Arabiya.

По данным телеканала, израильские военные атаковали мотоциклиста в деревне примерно в пяти километрах от границы Ливана с Израилем.

Al Arabiya отмечает, что это третий подобный инцидент за последние четыре дня, несмотря на перемирие между Израилем и движением "Хезболла". Предыдущие случаи ударов по ливанской территории имели место в минувшие четверг и субботу.

Кроме того, в воскресенье в ливанском Минздраве сообщили, что на юге страны в районе Бейт-Лиф под удар попал автомобиль, пострадал один человек.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

"Хезболла" должна отвести свои отряды к северу от реки Эль-Литани, за 30 км от границы, и ликвидировать свои посты в этой зоне. В ней разрешено действовать лишь военным Ливана и миротворцам ООН.

Ливан Израиль
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