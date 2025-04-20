Поиск

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении члена "Хезболлы", снабжавшего ее оружием

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье ликвидировала в Ливане члена движения "Хезболла" Хуссейна Али Насра - заместителя командира "отряда 4400", который занимается снабжением этого движения вооружениями.

"Ранее в воскресенье ВВС на основе разведданных нанесли удар по террористу Хуссейну Али Насру, который занимал пост заместителя командующего "отряда 4400", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным израильской стороны, он работал над переправкой контрабандой оружия в Ливан с целью восстановить военный потенциал "Хезболлы". При этом он взаимодействовал с оперативниками Ирана для переправки вооружений и средств, в том числе через международный аэропорт в Бейруте.

Кроме того, отметили в ЦАХАЛ, он заключал сделки с контрабандистами на сирийско-ливанской границе, курировал наращивание военной мощи "Хезболлы".

В миреЛиванские военные сообщили о предотвращении атаки по Израилю с юга ЛиванаЧитать подробнее

В ЦАХАЛ напомнили, что ранее наносили удары с целью помешать деятельности "отряда 4400".

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

В минувшую пятницу генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем заявил, что руководство движения не пойдет на его разоружение.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла Хуссейн Али Наср
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 апреля

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Что произошло за день: суббота, 19 апреля

Иран и США проведут консультации на экспертном уровне по ядерной проблеме

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности

Младшеклассникам техасской школы запретили изучать флаг Вирджинии из-за полуобнаженной богини

Младшеклассникам техасской школы запретили изучать флаг Вирджинии из-за полуобнаженной богини
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });