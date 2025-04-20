ЦАХАЛ сообщила об уничтожении члена "Хезболлы", снабжавшего ее оружием

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье ликвидировала в Ливане члена движения "Хезболла" Хуссейна Али Насра - заместителя командира "отряда 4400", который занимается снабжением этого движения вооружениями.

"Ранее в воскресенье ВВС на основе разведданных нанесли удар по террористу Хуссейну Али Насру, который занимал пост заместителя командующего "отряда 4400", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным израильской стороны, он работал над переправкой контрабандой оружия в Ливан с целью восстановить военный потенциал "Хезболлы". При этом он взаимодействовал с оперативниками Ирана для переправки вооружений и средств, в том числе через международный аэропорт в Бейруте.

Кроме того, отметили в ЦАХАЛ, он заключал сделки с контрабандистами на сирийско-ливанской границе, курировал наращивание военной мощи "Хезболлы".

В ЦАХАЛ напомнили, что ранее наносили удары с целью помешать деятельности "отряда 4400".

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

В минувшую пятницу генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем заявил, что руководство движения не пойдет на его разоружение.