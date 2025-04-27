В Израиле заявили, что удар по пригороду Бейрута был нацелен на склад "Хезболлы"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удар ранее в воскресенье по пригороду Бейрута, так как там расположен склад движения "Хезболла" с оружием, сообщили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац в совместном заявлении.

Они отметили, что "Израиль не позволит "Хезболле" усиливаться и представлять ему угрозу". Нетаньяху и Кац добавили, что "ливанское правительство несет прямую ответственность за то, чтобы не допускать таких угроз".

В Армии обороны Израиля в свою очередь заявили, что на складе члены "Хезболлы" хранили высокоточные ракеты. В ЦАХАЛ подчеркнули, что это противоречит договоренностям Израиля и "Хезболлы".

Ранее в воскресенье израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута. В ЦАХАЛ указали, что за час до операции распространили предупреждение для мирных граждан.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил атаки и призвал ООН и Францию оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил подобные авиаудары.

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.