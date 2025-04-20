Ливанские военные сообщили о предотвращении атаки по Израилю с юга Ливана

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ливанская армия объявила, что ее служащим удалось сорвать планировавшуюся ракетную атаку с юга Ливана по территории Израиля, сообщает в воскресенье телерадиоканал LBCI.

В ходе рейда военные задержали несколько подозреваемых в причастности к готовившейся акции. Также изъяты несколько пусковых установок и реактивные снаряды.

По данным LBCI, эта операция стала возможной благодаря задержаниям ранее, которые провели органы правопорядка в связи с двумя предыдущими обстрелами Израиля из Ливана. В результате военная разведка получила данные, указывавшие на подготовку нового обстрела, и власти приняли упреждающие меры.

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

В минувшую пятницу генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем заявил, что руководство движения не пойдет на его разоружение.