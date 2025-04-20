Поиск

Ливанские военные сообщили о предотвращении атаки по Израилю с юга Ливана

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ливанская армия объявила, что ее служащим удалось сорвать планировавшуюся ракетную атаку с юга Ливана по территории Израиля, сообщает в воскресенье телерадиоканал LBCI.

В ходе рейда военные задержали несколько подозреваемых в причастности к готовившейся акции. Также изъяты несколько пусковых установок и реактивные снаряды.

По данным LBCI, эта операция стала возможной благодаря задержаниям ранее, которые провели органы правопорядка в связи с двумя предыдущими обстрелами Израиля из Ливана. В результате военная разведка получила данные, указывавшие на подготовку нового обстрела, и власти приняли упреждающие меры.

В миреЛиван обвинил Израиль в нарушении перемирия из-за ударов по пригороду БейрутаЧитать подробнее

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

В минувшую пятницу генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем заявил, что руководство движения не пойдет на его разоружение.

Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 апреля

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Что произошло за день: суббота, 19 апреля

Иран и США проведут консультации на экспертном уровне по ядерной проблеме

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности

Младшеклассникам техасской школы запретили изучать флаг Вирджинии из-за полуобнаженной богини

Младшеклассникам техасской школы запретили изучать флаг Вирджинии из-за полуобнаженной богини

Что случилось этой ночью: суббота, 19 апреля

Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу разведывательных аппаратов США

Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу разведывательных аппаратов США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6232 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне84 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });