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Источники в Белом доме заявили, что там не знали о готовящихся ударах Украины по аэродромам РФ

Источники в Белом доме заявили, что там не знали о готовящихся ударах Украины по аэродромам РФ
Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - сообщает телеканал.

Об этом же сообщает портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники.

При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в пяти областях России, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

В понедельник состоится новый раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Белый дом Вашингтон Минобороны Иркутская область Мурманская область США Украина
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