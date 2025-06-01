Источники в Белом доме заявили, что там не знали о готовящихся ударах Украины по аэродромам РФ

Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - сообщает телеканал.

Об этом же сообщает портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники.

При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в пяти областях России, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

В понедельник состоится новый раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.