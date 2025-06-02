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США не предоставляли Киеву информацию для ударов по российским аэродромам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Для нанесения ударов по российским аэродромам Киев использовал собственную информацию, США никакие данные не предоставляли, сообщила в соцсети корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники в американской администрации.

"США не делились информацией с Зеленским и его командой, участвовавшими в операции (...), сообщили мне источники в администрации. Украина собрала свою собственную информацию", - написала журналист.

Ранее сообщалось, что Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России.

"Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - сообщает телеканал.

При этом он отметил, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Как информировало Минобороны РФ, Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в пяти областях России, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

На понедельник запланирован новый раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Белый дом Вашингтон Украина
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